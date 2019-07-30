كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تطالب ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بالمشاركة في تأمين مضيق هرمز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن طلبت رسميا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا المشاركة في مهمة حماية الملاحة في مضيق هرمز.

كما جاء في الإعلان الأمريكي، التصدي لكل الاعتداءات الإيرانية.

وكانت بريطانيا دعت إلى حملة لتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، بقيادة أوروبية.

وهدد الرئيس الإيراني روحاني من أي محاولات لخرق المقررات التي تضمن أمن مضيق هرمز، مشيرا إلى أن مسؤولية حماية المضيق تعود لإيران وعُمان فقط.