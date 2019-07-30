كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكم علي ناشط فيتنامي بالسجن 30 شهرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة فيتنامية حكمًا بالسجن لمدة 30 شهر على أحد ناشطي مكافحة الفساد بسبب التسبب في اضطراب عام.

ووفقا لصحيفة "تيان فونج" المملوكة للدولة، اتهم الناشط "ها فان نام" بتحريض السائقين على إيقاف العمل بالطرق السريعة في مقاطعة باك نينه احتجاجا على الرسوم المطبقة حديثا والتي يعتبرها نام غير عادلة للسكان المحليين.

وتسبب الاضطراب في عرقلة حركة المرور على الطريق السريع الذي يربط العاصمة هانوي، وخليج ها لونج، وهي مقصد سياحي شهير في شمال فيتنام.

وقبل إلقاء القبض عليه في مارس، كان نام يتحدث عن مسائل الفساد عبر بث مباشر على حسابه على الفيسبوك.

وقد صدرت أحكام بالسجن لمدة تتراوح بين 18 و36 شهرًا على ستة آخرين بنفس التهمة.

