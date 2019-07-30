كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تخطط لبناء بنية تحتية عسكرية إضافية بأستراليا وسط القلق المتزايد من الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزير الخارجية الأسترالية ماريس باين، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تخطط لبناء بنية تحتية عسكرية إضافية في أستراليا بمجرد موافقة الكونجرس على طلب البحرية الأمريكية مقابل 211.5 مليون دولار.

ووفقاً لوكالة رويترز، تأتي خطط إقامة بصمة أمريكية أكبر في أستراليا في وقت أصبح فيه الحلفاء الغربيون قلقين بشكل متزايد من جهود الصين لتوسيع نفوذها في المحيط الهادئ.

وقالت باين لقناة سكاي نيوز: "إن تطوير المنشآت سيدعم مبادرات قوة الموقف"، في إشارة إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها في عام 2011 بين الولايات المتحدة وأستراليا لتعزيز علاقاتهما الدفاعية.

وتنطوي هذه المبادرات على 2500 تدريب من مشاة البحرية الأمريكية في أستراليا كل عام ، وتدريب مشترك منتظم بين القوات الجوية للحلفاء.