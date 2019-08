كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش السوري ينشر فيديو تدمير سيارة تابعة للإرهابيين عن بعد 5 كيلومترات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صفحة Syrian Military Capabilities على موقع "تويتر" مقطع فيديو لتدمير سيارة نصف نقل "بيك آب" تابعة للإرهابيين عن بعد 5 كيلومترات.

وجاء في التغريدة، أن مقطع الفيديو قد تم تصويره من دبابة "تي–90 آ" الروسية الصنع، على مسافة 5 كيلومترات من الهدف، في شمالي حماة.

Advertisements

وأضافت التغريدة أن مقطع الفيديو قد التقط من داخل الدبابة عن طريق جهاز الرؤية الليلية، حيث يمكمن للمشاهد ان يرصد ما رآه سائق الدبابة نفسه.

ويسمع في الدبابة صوت المحرك ومكالمات أفراد الطاقم، ثم يسمع صوت إطلاق القذيفة. ويظهر بعد ذلك الدخان الأسود في مكان إصابة الهدف، ويبدو أن الدبابة بدأت بعد ذلك في تغيير موقعها لعدم التعرض للإصابة.