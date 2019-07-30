كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش السوري ينشر فيديو تدمير سيارة تابعة للإرهابيين عن بعد 5 كيلومترات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نشرت صفحة Syrian Military Capabilities على موقع "تويتر" مقطع فيديو لتدمير سيارة نصف نقل "بيك آب" تابعة للإرهابيين عن بعد 5 كيلومترات.
وجاء في التغريدة، أن مقطع الفيديو قد تم تصويره من دبابة "تي–90 آ" الروسية الصنع، على مسافة 5 كيلومترات من الهدف، في شمالي حماة.
وأضافت التغريدة أن مقطع الفيديو قد التقط من داخل الدبابة عن طريق جهاز الرؤية الليلية، حيث يمكمن للمشاهد ان يرصد ما رآه سائق الدبابة نفسه.
ويسمع في الدبابة صوت المحرك ومكالمات أفراد الطاقم، ثم يسمع صوت إطلاق القذيفة. ويظهر بعد ذلك الدخان الأسود في مكان إصابة الهدف، ويبدو أن الدبابة بدأت بعد ذلك في تغيير موقعها لعدم التعرض للإصابة.
#SAA T-90A destroying a terrorist technical that’s 5 KM far from the tank
In North #Hama CS pic.twitter.com/gN6ESJMYlc
#SAA T-90A destroying a terrorist technical that’s 5 KM far from the tank