كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة وزير الداخلية الروماني في أعقاب قضايا القتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الداخلية الروماني استقالته في أعقاب مقتل اثنين من المراهقين، وهي جرائم أثارت غضب البلاد جزئيًا بسبب عدم كفاءة الشرطة.

وأوضح نيكولاي موغا اليوم الثلاثاء إنه سيتنحى، بعد ستة أيام فقط من أداء اليمين الدستورية، بعد محادثة مع رئيس الوزراء فيوريكا دانشيلا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "يجب أن تعتبر بداية جديدة لوزارة الداخلية".

وقد تم فصل قائد الشرطة الوطنية في رومانيا يوم الجمعة وسط انتقادات بأن الشرطة استغرقت 19 ساعة الأسبوع الماضي لتحديد موقع فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا اتصلت بالخط الساخن للطوارئ في البلاد ثلاث مرات قائلة إنها تعرضت للضرب والاغتصاب على أيدي مختطف.

