كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير: المقصود بانسحاب إيران من التزاماتها النووية خلق "توازن" عقب خروج الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أمير علي أبو الفتح، الخبير السياسي الإيراني في الشؤون الأمريكية، إن انسحاب إيران مؤخرًا من أجزاء من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 كان يهدف إلى خلق توازن في الوضع وسط خروج الولايات المتحدة من الصفقة العام الماضي.

وقد انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واشنطن من الصفقة النووية، أو خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، في مايو 2018، وترك مصير الاتفاق موضع تسارع وتوترات بعد إعادة فرض العقوبات.

وقال أبو الفتح إنه منذ مايو 2018 وبعد خروج الولايات المتحدة، بذلت إيران قصارى جهدها لمعالجة الموقف المحيط بالصفقة النووية من خلال ما يشار إليه أحيانًا باسم "صبر استراتيجي".

وأضاف: "انتظرت إيران لمدة عام لمعرفة ما إذا كان يمكن للأوروبيين تعويض تأثير الانسحاب الأمريكي من الصفقة النووية وتأمين مصالح إيران. لكن يبدو أن الأوروبيين، بصرف النظر عما إذا كانوا يستطيعون أو لا، فشلوا في تلبية مطالب إيران ولم يتمكنوا من الاستمرار في الالتزام بالتزاماتهم بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة دون مواجهة عقوبات أمريكية قاسية".

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع "Eghtesadonline" الإخباري الإيراني، فإن هذه الآلية ستستتبع فقط صفقات في منتجات مثل الأدوية والمواد الغذائية، والتي لا تخضع لعقوبات أمريكية.

ومع ذلك، فقد سخرت إيران من "خطورة" الاتحاد الأوروبي وجدواه من الآلية وقالت إن الترتيب يجب أن يشمل مبيعات النفط، لتزويد إيران بالدولار النفطي، أو لتقديم تسهيلات ائتمانية كبيرة لتكون مفيدة.

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ووفقًا لذلك، بدأت الجمهورية الإسلامية بالانسحاب من أجزاء من التزاماتها بموجب الصفقة على فترتين منذ مايو 2019.

كما أعلنت إيران زيادة نقاء اليورانيوم المخصب الخاص بما يتجاوز 3.67 في المائة، وتجاوزت مخزون اليورانيوم المخصب المنخفض الدرجة الذي يتجاوز 300 كيلوجرام، وهي الحدود المحددة في الاتفاق.

وحذرت وزارة الخارجية الإيرانية الدول الأوروبية الموقعة على الصفقة النووية الإيرانية لعام 2015 يوم الإثنين الماضي من الانسحاب من المزيد من التزاماتها إذا فشلت في تلبية مطالب إيران.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "ما زلنا ننتظر التدابير العملية والملموسة للأوروبيين في تنفيذ الاتفاق النووي".

وقال موسوي إن صبر طهران ينفد، مضيفًا أن إيران ستتخذ "الخطوة الثالثة إذا فشل الأوروبيون في الوفاء بالتزاماتهم مرة أخرى".

وعلاوة على ذلك، أكد عباس عراقجي، المبعوث الإيراني للمحادثات النووية، أن إيران ستستمر في التخلي عن المزيد من التزاماتها المتعلقة بالصفقة إذا فشلت الأطراف المتبقية في الاتفاق في مساعدة إيران على جني مصالحها الاقتصادية.