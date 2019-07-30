كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: حوالي 4000 أفغاني قتلوا أو جرحوا في النصف الأول من عام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن 3812 مدنياً أفغانياً قتلوا أو أصيبوا في النصف الأول من عام 2019 في الحرب ضد الجماعات المسلحة، بما في ذلك زيادة كبيرة في عدد الإصابات التي تسببت فيها القوات الحكومية والأجنبية.

وتم الإعلان عن أحدث أرقام الضحايا في الوقت الذي دخلت فيه المحادثات بين طالبان والمسؤولين الأمريكيين لإنهاء الحرب الأفغانية التي استمرت 18 عامًا، حيث يهدف المفاوضون الأمريكيون إلى التوصل إلى اتفاق سلام قبل الأول من سبتمبر.

ولكن استمرت الحرب على الرغم من الجهود الدبلوماسية، مما أجبر المدنيين على العيش تحت التهديد المستمر المتمثل في استهدافهم من قبل المسلحين أو الوقوع في القتال البري، أو أن يصبحوا ضحايا عن غير قصد للغارات الجوية من قبل الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية.

وقالت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان (UNAMA) في تقريرها الأخير إن الغارات البرية والاشتباكات تسببت في معظم الإصابات بين المدنيين، تليها الهجمات بالقنابل والغارات الجوية.

وقتلت طالبان ومقاتلي داعش 531 أفغانيًا وجرحوا 1437 في الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو.

وأضافت أنها استهدفت 985 مدنيًا، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون وشيوخ القبائل وعمال الإغاثة وعلماء الدين، حسبما ذكرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (UNAMA) في تقريرها.

وقالت إن القوات الموالية للحكومة قتلت 717 أفغانيا،ً وجرحت 680 شخصًا في الأشهر الستة حتى 30 يونيو، بزيادة قدرها 31٪ عن الفترة المماثلة من عام 2018.

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وقُتل ما لا يقل عن 144 امرأة و327 طفلًا وأصيب أكثر من 1000 بجراح في جميع أنحاء البلاد.

وتسببت الغارات الجوية في 519 ضحية مدنية، و150 منهم من الأطفال.

وقال ريتشارد بينيت، رئيس حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان: "قد يقدم أطراف النزاع تفسيرات مختلفة للاتجاهات الحديثة، كل منها مصمم لتبرير تكتيكاتهم العسكرية".

وأضاف: "تظل الحقيقة هي أن الجهد الدؤوب لتفادي إلحاق الأذى بالمدنيين، ليس فقط من خلال الالتزام بالقانون الإنساني الدولي ولكن أيضًا من خلال الحد من شدة القتال، سيقلل من معاناة المدنيين الأفغان".

وتتمركز قوات الولايات المتحدة وقوات الناتو الأخرى في أفغانستان في مهمة لتدريب ومساعدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية وبعض أفراد القوات الأمريكية للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب.

وتسيطر طالبان أو تتنافس على نصف البلاد، أي أكثر من أي وقت مضى منذ الإطاحة بها من قبل القوات الأفغانية بقيادة الولايات المتحدة في أواخر عام 2001، لكنها رفضت الدعوات لوقف إطلاق النار حتى تغادر جميع القوات الأجنبية أفغانستان.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالحكومة الأفغانية وحركة طالبان للتعليق على تقرير الأمم المتحدة.