كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا ترسل فريق مراقبة إلى شينجيانغ الصينية لبحث مكافحة التطرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية التركي اليوم الثلاثاء بعد أن ناقش موقف الأتراك الأويغور مع نظيره الصيني أن تركيا سترسل فريق مراقبة إلى منطقة شينجيانج الصينية.

وواجهت الصين ازدراء دوليًا متناميًا لإقامة ما تسميه مراكز تدريب المهن لمكافحة التطرف في شينجيانغ، موطن شعب الإيغور ذي الأغلبية المسلمة الذي يتحدث لغة تركية، والتي تعتبرها العديد من الدول الغربية معسكرات اعتقال.

وتركيا هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي أعربت بانتظام عن قلقها إزاء الوضع في شينجيانغ، بما في ذلك في فبراير في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب غضب الصين.

