كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشرعون في ميانمار يناقشون تعديلات على الدستور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ برلمان ميانمار اليوم الثلاثاء مناقشة تعديلات على الدستور تهدف إلى تقليص دور الجيش في السياسة وسط اعتراضات من نواب الجيش.

حزب أونغ سان سو كيي الحاكم، حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية (NLD)، الذي تولى زمام الأمور في عام 2016 بعد انهيار ساحق في الانتخابات، ويضغط من أجل التغيير على الرغم من مقاطعة العملية من قبل نواب عسكريين، ممن يحملون حق النقض (الفيتو) على التعديلات.

وأدرجت لجنة مشتركة بين الأحزاب أكثر من 3700 تغيير مقترح للنقاش في البرلمان، وتتراوح بين التعديلات الطفيفة والتغييرات الأكثر جذرية بما في ذلك إزالة بند يمنع سو كي من الرئاسة.

ولم يشارك أعضاء البرلمان العسكريون في النقاش الافتتاحي اليوم الثلاثاء، لكنهم قالوا إنهم لن يعطلوا الإجراءات.

وقال البريجادير جنرال مونج مونج: "لن نزعج النقاش ما لم يكن هناك شيء لا يتماشى مع القانون أو الاجراء."

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ويضمن الدستور للجيش ربع المقاعد في البرلمان، فضلًا عن السيطرة على الوزارات الرئيسية. يحتاج التغيير إلى الميثاق إلى تصويت لأكثر من 75 بالمائة من الأعضاء، مما يمنح الجيش حق نقض فعال.

واقترحت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية تقليص عدد الممثلين العسكريين في البرلمان تدريجيًا على مدار 15 عامًا، وإلغاء بند في الدستور يمنع المرشحين للرئاسة الذين لديهم أزواج أو أطفال أجانب.

قال أعضاء في البرلمان إنهم يأملون في الموافقة على بعض التغييرات إذا تم التوصل إلى اتفاق بين المستويات العليا للجيش والحكومة المدنية.

وقال القائد الأعلى للجيش مين أونغ هيلينغ في يناير: "أن الجيش لم يقل قط أنه لن يوافق على التغييرات، ولكن التعديلات ستحدث عند الضرورة".