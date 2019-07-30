كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقامرة جونسون لـ"البريكست" تضرب الجنيه الاسترليني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجع الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على أن عملية "البريكست" التي أطلقها رئيس الوزراء "بوريس جونسون" مع الاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلى طلاق فوضوي من شأنه أن يزرع الفوضى في الاقتصاد العالمي والأسواق المالية.

وانخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 1.2120 دولارًا في التعاملات الآسيوية الضحلة بين عشية وضحاها، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2017. وفقد الجنيه 3.6 سنت منذ أن عين جونسون رئيس وزراء بريطانيا الجديد قبل أسبوع.

وشهد أكبر انخفاض في يوم واحد منذ بدء عصر أسعار الصرف الحرة العائمة في أوائل السبعينيات، منذ استفتاء الاتحاد الأوروبي لعام 2016.

منذ التصويت في عام 2016، فقد الجنيه الاسترليني 28 سنتًا، وهو أحد الانخفاضات الأكثر أهمية للعملة في العقود الأخيرة.

ووعد جونسون، الذي أشاد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتباره ترامب البريطاني، بإبرام صفقة طلاق جديدة مع الاتحاد الأوروبي وتنشيط خامس أكبر اقتصاد في العالم بعد ما اعتبره كآبة رئاسة تيريزا ماي.

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وعند الدخول إلى داونينج ستريت يوم الأربعاء، أقام جونسون مواجهة مع الاتحاد الأوروبي بالتعهد بالتفاوض على صفقة جديدة وتهديده بأنه إذا رفضت الكتلة، فسيخرج بريطانيا في 31 أكتوبر بدون صفقة للحد من الاضطراب الاقتصادي.

وقال للصحفيين في اسكتلندا يوم الاثنين إنه يريد الحصول على صفقة جديدة ولكن على الحكومة أن تستعد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويقول العديد من المستثمرين إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة من شأنه أن يرسل موجات صدمة من خلال الاقتصاد العالمي، ويدفع الاقتصاد البريطاني إلى الركود، ويعصف بالأسواق المالية ويضعف مكانة لندن كمركز مالي عالمي بارز.

ويقول مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: "على الرغم من وجود بعض الصعوبات على المدى القصير، إلا أن تعطل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تم المبالغة فيه وأن المملكة المتحدة ستزدهر على المدى الطويل إذا ما غادرت الاتحاد الأوروبي".