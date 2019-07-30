كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هواووي تعلن ارتفاع المبيعات بنسبة 23٪ على الرغم من الضوابط الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت مبيعات هواووي بأرقام مضاعفة في النصف الأول من هذا العام على الرغم من إدراجها في القائمة السوداء من قبل واشنطن ورئيسها، الذي اوضح ان الضغوط الأمريكية "حفزت شعبنا"، وعبرت اليوم الثلاثاء عن ثقتها في أن عملاق التكنولوجيا الصيني "سيدخل فترة جديدة من النمو".

تسعى شركة هواووي، أكبر شركة لتصنيع معدات الشبكات لشركات الهاتف والعلامة التجارية الثانية للهواتف الذكية، للحفاظ على أعمالها بعد أن منعت إدارة ترامب حصولها علي المكونات والتكنولوجيا الأمريكية في مايو لأسباب أمنية.

و صرح ليانغ هوا في مؤتمر صحفي بمقره بمدينة شنتشن، بالقرب من هونج كونج، إن المبيعات عانت من "بعض التأثير"، لكن هواوي تجنبت تعطيل الشحنات للعملاءن مضيفا ان هواووي تقوم بمراجعة تشكيلة منتجاتها للتأكد من أنها يمكن أن تملأ الطلبات دون مكونات الولايات المتحدة إذا لزم الأمر.

و اضاف ليانغ إن الضغوط الأمريكية "حفزت شعبنا وأعادت تنشيط الشركة.. نعتقد أننا سنواجه الصعوبات والتحديات علي المدى القصير وسندخل فترة جديدة من النمو".

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وتقول واشنطن إن هواوي تمثل خطرا أمنيا، وهو اتهام تنفيه الشركة. يرى المسؤولون الأمريكيون أيضًا أن هواوي تمثل تهديدًا تنافسيًا بتلقيها للدعم الصيني الرسمي لتطوير التكنولوجيا التي يقولون إنها تستند إلى دعم غير لائق وسرقة أو الضغط على الشركات الأجنبية لتسليم المعلومات.

ارتفعت المبيعات في الأشهر الستة حتى يونيو بنسبة 23.2 ٪ مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 401.3 مليار يوان (58.3 مليار دولار)، وفقا ليانغ. كان هذا ارتفاعًا عن معدل النمو لعام 2018 البالغ 19.5٪، لكن حذر ليانغ من أن هواووي ستواجه "صعوبات" في النصف الثاني.

وقال إن شحنات الهواتف الذكية ارتفعت بنسبة 24 ٪ عن العام الماضي إلى 118 مليون جهاز. ورفض ليانغ تقديم توقعات بمبيعات النصف الثاني، لكنه قال "أنا واثق جدًا من نمونا للعام بأكمله".

