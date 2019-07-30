كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير المالية التركي يتوقع المزيد من التخفيضات القوية في سعر الفائدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير المالية التركي "بيرات البيرق" اليوم الثلاثاء: "إنه يتوقع المزيد من التخفيضات الحادة في أسعار الفائدة من البنك المركزي والتي من شأنها أن تخفض التضخم وتخفيض تكاليف المقترضين، بدءًا من انخفاض أسعار الفائدة من البنوك الحكومية.

ويقول البيرق في تركيا إن عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي سيكون أقل من 3٪ في عام 2019

وقال البيرق - بعد أقل من أسبوع من خفض البنك المركزي التركي لمعدلات الفائدة بأكثر من المتوقع لـ 425 نقطة، مما أثار مخاوف بشأن استقلاله - إن البنك يتخذ قرارات السياسة العامة بناءً على مجموعات البيانات.

وأضاف في مؤتمر صحفي في أنقرة: "مع التخفيف الخطير لأسعار الفائدة في تركيا في الفترة الأخيرة، واستنادًا إلى حقيقة أن اتجاه سعر الفائدة سوف ينخفض بشكل أكثر وضوحًا وقوة في الفترة المقبلة، فقد دخلنا في فترة من تخفيضات أسعار الفائدة.

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وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.75 ٪ من 24 ٪، حيث ظل منذ سبتمبر في أعماق أزمة العملة في تركيا.

وكان هذا أول قرار سياسي في عهد محافظ البنك المركزي الجديد "مراد أويسال"، الذي تولى زمام الأمور بعد إقالة أردوغان من المحافظ السابق مراد سيتينكايا قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وقال أردوغان، الذي طالب منذ فترة طويلة بتخفيض الأسعار، إنه اتخذ الخطوة لأن سيتينكايا لم يتبع التعليمات.