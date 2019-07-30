في عيد العرش.. الملك يستقبل اليوسفي وابن كيران والعماري ومسؤولين كبار في الدولة

في الذكرى العشرين لاعتلائه لعرش حكم المغرب، اختار الملك محمد السادس استقبال عدد من الشخصيات، على رأسها رؤساء الحكومات السابقة.

واستقبل الملك محمد السادس اليوم الأربعاء، كلا من عبد الرحمان اليوسفي وادريس جطو وعبد الإله ابن كيران، رؤساء الحكومات السابقة.

كما استقبل الملك اليوم، مصطفى المنصوري، ورشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة في الحكومة الحالية، بالإضافة إلى مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسطلة القضائية، وعبد النباوي محمد رئيس النيابة العامة.

وحظي اليوم كذلك بالاستقبال الملكي، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري، بالإضافة للمسؤولين الأمنيين، عبد اللطيف الحموشي وياسين المنصوري.