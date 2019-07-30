أفغانستان: مقتل 1366 مدنيا في النصف الأول من 2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 1366 مدنيا أفغانيا خلال النصف الأول من العام الحالي، في الاشتباكات والصراعات الدائرة في مختلف مناطق أفغانستان.

وقال تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان إن الاشتباكات والمداهمات التي جرت خلال الفترة المذكورة في مناطق مختلفة من البلاد، أسفرت عن مقتل ألف و366 مدنيا، وإصابة ألفين و446 آخرين.

وأوضح التقرير أن نسبة القتلى والمصابين جراء عمليات القوات الحكومية والتحالف الدولي، تشكل 37 بالمئة من إجمالي عدد القتلى والمصابين.

وذكر أن هجمات طالبان والمجموعات الأخرى المناهضة للحكومة الأفغانية، تسببت في مقتل وإصابة 52 بالمئة من المدنيين الذين لقوا حتفهم خلال النصف الأول من 2019.

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ولفت التقرير إلى أن عدد القتلى والمصابين من المدنيين خلال النصف الأول من 2019، تراجع بنسبة 27 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن ضحايا المدنيين جراء عمليات القوات الحكومية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) زادت بنسبة 31 بالمئة.

وأشار إلى أن عمليات القوات الحكومية والأطلسي، أسفرت عن مقتل 717 مدنيا، بينهم 144 امرأة و327 طفلا، وإصابة 680 آخرين.

وأشار التقرير إلى أن الغارات الجوية خلال النصف الأول من العام الحالي، تسبب في مقتل 519 مدنيا بينهم 150 طفلا.