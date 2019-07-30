تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن تركي في السعودي

نفذت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، حكم الإعدام "تعزيراً" بحق مواطن تركي الجنسية متهم بتعريب حبوب محظورة.
وأضافت أن "التحقيق مع المتهم أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له"، مبينة أنه "بإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً".
وأوضحت الوزارة، أن "الحكم أيّد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".
وأكدت وزارة الداخلية، أنه "تم تنفيذ حكم القتل في الجاني، اليوم في منطقة الجوف".
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