تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن تركي في السعودي

وذكرت الوزارة في بيان، ان "قوات الأمن ألقت القبض على المدعو توران أحمد تاشتان، تركي الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة".

وأضافت أن "التحقيق مع المتهم أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له"، مبينة أنه "بإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً".



وأوضحت الوزارة، أن "الحكم أيّد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وأكدت وزارة الداخلية، أنه "تم تنفيذ حكم القتل في الجاني، اليوم في منطقة الجوف".

