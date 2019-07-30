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تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن تركي في السعودي

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نفذت وزارة الداخلية ، الثلاثاء، حكم الإعدام "تعزيراً" بحق مواطن تركي الجنسية متهم بتعريب حبوب محظورة.
وذكرت الوزارة في بيان، ان "قوات الأمن ألقت القبض على المدعو توران أحمد تاشتان، تركي الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة".

وأضافت أن "التحقيق مع المتهم أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له"، مبينة أنه "بإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً".


وأوضحت الوزارة، أن "الحكم أيّد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وأكدت وزارة الداخلية، أنه "تم تنفيذ حكم القتل في الجاني، اليوم في منطقة الجوف".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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