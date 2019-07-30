الارشيف / اخبار العالم

ترامب يهاجم الصين ويتهمها بعدم احترام بنود المفاوضات التجارية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين بشدة مجددا، متهما إياها بعدم احترام بنود المفاوضات التجارية في الوقت الذي استؤنفت فيه المباحثات في شنغهاي بين الأمريكيين والصينيين.
وكتب ترامب، اليوم الثلاثاء، في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "فريقي يتفاوض حاليا معهم، لكنهم (الصينيون) يعدلون دائما الاتفاق لمصلحتهم".

وأضاف أن "الصين في وضع سيئ وهي أسوأ سنة لها منذ 27 عاما. كان يفترض أن تشتري منتجاتنا الزراعية، لا شيء يشير إلى أنها تقوم بذلك. هذه المشكلة مع الصين، بكل بساطة لا تطبق ما تقول إنها ستقوم به".

 

ورجح ترامب أن الصينيين يريدون كسب الوقت إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، على أمل أن يأتي رئيس للولايات المتحدة من الكتلة الديمقراطية لإبرام صفقة تجارية جديدة معه.

وعن تداعيات الحرب التجارية المشتعلة على الاقتصاد الصيني، قال ترامب إن "الصين خسرت 5 ملايين فرصة عمل ومليوني وظيفة صناعية بسبب رسوم ترامب، لقد أعاد ترامب الصين إلى الوراء، الولايات المتحدة تبلي بلاء حسنا".


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يهاجم الصين ويتهمها بعدم احترام بنود المفاوضات التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا