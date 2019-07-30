ترامب يهاجم الصين ويتهمها بعدم احترام بنود المفاوضات التجارية

وكتب ترامب، اليوم الثلاثاء، في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "فريقي يتفاوض حاليا معهم، لكنهم (الصينيون) يعدلون دائما الاتفاق لمصلحتهم".

وأضاف أن "الصين في وضع سيئ وهي أسوأ سنة لها منذ 27 عاما. كان يفترض أن تشتري منتجاتنا الزراعية، لا شيء يشير إلى أنها تقوم بذلك. هذه المشكلة مع الصين، بكل بساطة لا تطبق ما تقول إنها ستقوم به".