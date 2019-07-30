ترامب يهاجم الصين ويتهمها بعدم احترام بنود المفاوضات التجارية

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين بشدة مجددا، متهما إياها بعدم احترام بنود المفاوضات التجارية في الوقت الذي استؤنفت فيه المباحثات في شنغهاي بين الأمريكيين والصينيين.
وأضاف أن "الصين في وضع سيئ وهي أسوأ سنة لها منذ 27 عاما. كان يفترض أن تشتري منتجاتنا الزراعية، لا شيء يشير إلى أنها تقوم بذلك. هذه المشكلة مع الصين، بكل بساطة لا تطبق ما تقول إنها ستقوم به".
وعن تداعيات الحرب التجارية المشتعلة على الاقتصاد الصيني، قال ترامب إن "الصين خسرت 5 ملايين فرصة عمل ومليوني وظيفة صناعية بسبب رسوم ترامب، لقد أعاد ترامب الصين إلى الوراء، الولايات المتحدة تبلي بلاء حسنا".
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