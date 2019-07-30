أسعار النفط ترتفع وخام برنت يسجل 64.17 دولار للبرميل

وارتفع خام القياس العالمي برنت 46 سنتًا أو 0.7% إلى 64.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش بعد أن كان قد ارتفع 0.4% في الجلسة السابقة.

وزاد الخام الأمريكي 41 سنتًا أو 0.7% إلى 57.28 دولار للبرميل، بعدما زاد 1.2% أمس الاثنين.

