الإعدام شنقًا لعمدة طهران السابق في تهمة قتل زوجته

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن عمدة طهران السابق حكم عليه بالإعدام لقتله زوجته.
وكان نجفي (67 عاماً) قد سلّم نفسه للشرطة واعترف بقتل زوجته الثانية ميترا أوستاد في 28 أيار/مايو الفائت في منزلهما شمال إيران. وفي ذلك الوقت، قال المسؤولون إن نجفي وميترا كانا يواجهان مشاكل منزلية.
وشغل نجفي عدة مناصب سياسية مرموقة، مثل حقيبة التعليم، كما كان مستشاراً اقتصادياً للرئيس حسن روحاني.
وانتخب في آب/أغسطس 2017 عمدة للعاصمة لكنه استقال في نيسان/أبريل 2018 بعد أن واجه انتقادات لاذعة إثر حضوره عرضاً راقصاً لفتيات مدارس.
وتزوج نجفي من أوستاد دون تطليق زوجته الأولى، وهو أمر غير معتاد في إيران حيث يعد تعدد الزوجات قانونياً لكنّه منبوذ اجتماعياً.
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