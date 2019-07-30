حقوق الإنسان النيابية: تجارة الجنس أصبحت ظاهرة متفشية في المجتمع

اعتبرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الثلاثاء، تجارة الجنس بأنها أصبحت ظاهرة متفشية في المجتمع، فيما أكدت أن أهم ممارسات الاتجار بالبشر هي عمالة الاطفال المنظمة مقابل اثمان بخسة من قبل هيئات ربحيـة.
وأضافت الجميلي، أن "أهم ممارسات الاتجار بالبشر هي عمالة الاطفال المنظمة مقابل اثمان بخسة من قبل هيئات ربحيـة، وكذلك بيع الاطفال والمتاجرة بالاعضاء البشرية وعمل الاشخاص باسلوب السخرة مقابل أجر بخس، فضلاً عن تجارة الجنس التي اصبحت اليوم ظاهرة متفشية في المجتمع".
وطالت الجميلي، الحكومة بـ "وضع هذا الأمر على رأس اولوياتها وكذلك تفعيل قانون رقم 28 لسنة 2012"، داعية مجلس النواب الى "تعديل القانون عبر زيادة الاحكام العقابية للمستفيدين المتعاطين للتجار بالبشر والمتربحين سريعاً من هذه التجارة ".
ودعت لجنة حقوق الإنسان النيابية في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، الى مراجعة قانون الاتجار بالبشر الذي شرعه مجلس النواب في العام 2012، مشددة على ضرورة اعادة النظر في مواضع الخلل التي ظهرت خلال التطبيق العلمي للقانون.
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