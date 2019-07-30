قوات أمن الحج: عملنا على تطوير كافة أماكن أداء المناسك استعدادًا للأيام المقبلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد قائد قوات أمن الحج اللواء سعيد القرني، الثلاثاء، نشر قوات الأمن في جميع أنحاء المشاعر المقدسة، لافتا إلى تطوير أماكن أداء المناسك كافة استعدادًا للأيام المقبلة وتلبية احتياجات ضيوف الرحمن.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي للاطلاع على التريبات الأمنية الخاصة بموسم الحج هذا العام.

وقال قائد قوات أمن الحج إنه سيكون هناك انتشار لأفراد الأمن ومراقبة سير مناسك الحج بالطائرات، مؤكدا أنه تم مراعاة جميع الاعتبارات الأمنية والمرورية في خطط حج هذا العام.

وأشار إلى أن كل المؤشرات الأمنية إيجابية، منوها أن الحج هذا العام سيكون في أفضل صورة.

وكان الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة قد أكد في وقت سابق، أن المملكة العربية السعودية "ترفض بشكل قاطع تسييس الحج أو تدويله، ولن تسمح بتحوير هذه الشعيرة لأي توجهات أو شعارات سياسية".