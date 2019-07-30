قرار بترقية مدير الشرطة السودانية لرتبة فريق أول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، قراراً بترقية مدير عام الشرطة عادل بشائر إلى رتبة "الفريق أول".

وتمت ترقية "بشائر" إلى رتبة الفريق، في منتصف أبريل/نيسان الماضي، وتعيينه مديرا عاما للشرطة.

ويقتضى فيمن يتقلد منصب مدير الشرطة أن يكون في رتبة الفريق أول، وهو ما دفع المجلس العسكري لترقية "بشائر" بشكل استثنائي قبل اكتمال المدة القانونية والبالغة 6 أشهر بين كل ترقية، وفق مصادر عسكرية.

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يأتي هذا بعد ساعات من مرسوم دستوري أصدره "البرهان" يقضي بتغيير اسم جهاز الأمن والمخابرات ضمن إجراءات لإعادة هيكلته.

ونص المرسوم الدستوري الصادر بقانون التعديلات المتنوعة، على أن يصبح الاسم الجديد (جهاز المخابرات العامة)، بدلا من جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وبحسب وكالة السودان للأنباء؛ فقد شمل المرسوم تعديل بعض المواد في قانون جهاز الأمن الوطني لسنة 2010، دون أن تحدد الوكالة طبيعة هذه البنود.