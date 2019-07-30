السعودية تقرر التباحث مع العراق بشأن التعاون الأمني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، التباحث مع العراق حول مشروع اتفاقية تعاون أمني بين البلدين. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي عقدها في نيوم بمنطقة تبوك. وفوض المجلس وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب العراقي بشأن مشروع الاتفاقية والتوقيع عليه. كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية ووزارة الأمن العام بالصين في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية. وفي شأن آخر، استنكر المجلس التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر بلدية مقديشو بالصومال والهجمات الإرهابية التي وقعت في كابول وشمال شرق نيجيريا، مؤكدا مجددا وقوف المملكة وتضامنها مع الدول الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه.

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