ترامب يهاجم الصين بالتزامن مع بدء محادثات تجارية بين الجانبين

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء الصين، وذلك بالتزامن مع بدء محادثات تجارية بين ممثلين عن الجانبين في شنغهاي.
وكتب ترامب، على موقع تويتر/ :"دائما ما يغيرون الاتفاق في النهاية لصالحهم. ربما يكونون ينتظرون انتخاباتنا لرؤية ما إذا كان لدينا (رئيس) ديمقراطي مثل /جو النائم/"، في إشارة للمرشح الديمقراطي جو بايدن.
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