لاريجاني: تطوير العلاقات الإيرانية الصينية يصب بمصلحة السلام والأمن العالميين

أكد رئيس ​مجلس الشورى​ الاسلامي ​علي لاريجاني​ ان "تطوير العلاقات ال​ايران​ية ​الصين​ية يصب بمصلحة السلام و​الأمن​ العالميين"، لافتا الى ان "قائد الثورة و​الحكومة الايرانية​ يرغبان في تنمية العلاقات الثنائية".

وخلال استقباله مسؤول دائرة الشؤون الدولية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني سونغ تاو، لفت لاريجاني إلى إنه "خلال زيارته الاخيرة إلى الصين ولقاء مسؤوليها، لاحظ اهتماما بفتح فصل جديد في علاقات البلدين"، مشيراً إلى "حديث المسؤول الصيني الذي اوضح ان ايران والصين يواجهان عداء اميركيا"، قائلا "إن هذا العداء ليس تكتيكيا بل استراتيجي ودفين، وينبغي اعتماد نهج استراتيجي لمواجهته".