اللقيس وقع مع إيفاد اتفاقية مشروعي HALEPP و FARM: يحدان من الفقر

وقع وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ في العاصمة الايطالية اتفاقية مشروعي "حليب HALEPP" و"FARM"، بين ​وزارة الزراعة​ ال​لبنان​ية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد".

وشكر اللقيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على مساعدته الدائمة للبنان، سواء من خلال دعم بعض المشاريع التنموية، أو عن طريق الهبات أو ​القروض​ الميسرة للحكومة اللبنانية، لمساعدة ​المزارعين​ في المناطق الريفية، وخاصة المجتمعات الأكثر فقرا، والأكثر تضررا من جراء ​الأزمة السورية​ وتدفق ​النازحين السوريين​.

ولفت إلى "اننا جئنا اليوم لزيارة مركز إيفاد في روما، أولا، من أجل التعرف أكثر على هذا المركز، وعلى إنجازاته في مواضيع التنمية، والمساعدات التي يقوم بها من أجل مساعدة المزارعين وتثبيتهم في أرضهم في المجتمعات الريفية والمناطق المهمشة. وثانيا، من أجل توقيع إتفاقية مشروع "HALEPP"، الأعمال المنسقة لتعزيز إنتاج المواشي وتصنيفها، ومشروع "FARM" ضمن مرفق للنازحين و​المهاجرين​ والتهجير القسري والإستقرار الريفي"، مشيراً إلى أن "مشروع HALEPP هو قرض من إيفاد، وتبلغ قيمته أربعة ملايين وتسعمائة ألف ​دولار​ أميركي، وجزء منه هبة وتبلغ قيمتها ستمائة ألف دولار أميركي. ومشروع FARM قيمته مليونان وثلاثمئة ألف دولار أميركي، هو هبة من مكتب التعاون السويسري الخاص بمرفق إيفاد للنازحين والمهاجرين والتهجير القسري والإستقرار الريفي".

وأشار إلى أنه "يهدف هذان المشروعان إلى المساهمة في الحد من ​الفقر​ في المناطق الريفية للأسر اللبنانية الريفية، ذات الدخل المحدود، ومساعدة النازحين السوريين وغايتهما هي زيادة مداخيل صغار منتجي ومصنعي الألبان والأجبان، وزيادة فرص العمل للشباب اللبناني في المجتمعات المتضررة من جراء الأزمة السورية. كما أن أهم النتائج المتوقعة من المشروعين هي تحسين جودة منتجات الألبان على مستوى صغار ومتوسطي مصنعي الألبان والأجبان في لبنان، وزيادة إستهلاك منتجات الألبان، وتعزيز القدرة التنافسية لمنتجي ومصنعي الألبان والأجبان، من خلال تدريبهم على ممارسات العمل الفضلى. كما سيعمل المشروعان على تسهيل الحصول على تمويل لدعم صغار ومتوسطي المنتجين، لإظهار حيوية تمويل شاملة ومستدامة، لقطاع الألبان في لبنان، وأيضا سيسعى المشروعان لإقامة حوار شامل، بين أصحاب العلاقة، لوضع ​سياسة​ وطنية واضحة، من أجل النهوض بقطاع صغار ومتوسطي منتجي الألبان، ولوضع آليات تنظيم ذاتي، مبنية على التوافق من حيث الجودة والسعر".

وأضاف:"جئت اليوم، كوزير للزراعة في ​الحكومة اللبنانية​، لأشكر هذا الصندوق "إيفاد"، على دعمه لهذا المشروع، والذي سيستفيد منه حوالى 2400 من صغار ومتوسطي مربي الأبقار، و1600 مرب للمجترات الصغيرة، و1500 مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة، و80 من صغار ومتوسطي مصنعي الألبان والأجبان، ولأشد على يدكم للاستمرار في مساعدة لبنان، ودعمه المادي، وخاصة خلال الظروف الحالية، نظرا لما يعانيه من أزمة إقتصادية ضاغطة، وتدفق للنازحين السوريين إليه".