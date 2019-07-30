الفرزلي: نراهن على دور لبنان المنتشر للنهوض

نظمت وزارة الخارجية في اطار برنامج السياحة السياسية، جولة للطلاب الثلاثة والثلاثين في أرجاء مجلس النواب، حيث كان لهم لقاء مع نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الذي أشار إلى "أننا في المجلس أطلقنا الديبلوماسية البرلمانية"، معتبرا أنه "من المهم أن تأتي الوفود من أرجاء العالم لتزور مجلس النواب والتعرف الى أصول العمل فيه".
وشدد الفرزلي على أن "للرأي العام تأثيرا كبيرا وفي حال لم يكن هناك محاسبة للمسؤول على التزامه الدستور فلا قيمة لأي قانون موضوع"، لافتا إلى أن "أهمية النظام في بلدان الاغتراب ككندا واوستراليا وفرنسا وغيرها أن المسؤول يحاسب عندما يرتكب الخطأ حتى لو كان بسيطا"، مشيراً إلى أنه "بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت علينا نراهن على دور لبنان المنتشر للنهوض".
وكان الطلاب قد قاموا بجولة على القاعة العامة لمجلس النواب ومكتبة المجلس، واستمعوا من المدير العام المستشار في مجلس النواب سيمون معوض إلى تاريخ مجلس النواب ووظائف النائب التشريعية والرقابية والانتخابية.
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