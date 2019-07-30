الفرزلي: نراهن على دور لبنان المنتشر للنهوض

نظمت ​وزارة الخارجية​ في اطار برنامج ​السياحة​ السياسية، جولة للطلاب الثلاثة والثلاثين في أرجاء ​مجلس النواب​، حيث كان لهم لقاء مع نائب رئيس مجلس النواب ​ايلي الفرزلي​ الذي أشار إلى "أننا في المجلس أطلقنا الديبلوماسية البرلمانية"، معتبرا أنه "من المهم أن تأتي الوفود من أرجاء ​العالم​ لتزور مجلس النواب والتعرف الى أصول العمل فيه".

وشدد الفرزلي على أن "للرأي العام تأثيرا كبيرا وفي حال لم يكن هناك محاسبة للمسؤول على التزامه ​الدستور​ فلا قيمة لأي قانون موضوع"، لافتا إلى أن "أهمية النظام في بلدان ​الاغتراب​ ككندا و​اوستراليا​ و​فرنسا​ وغيرها أن المسؤول يحاسب عندما يرتكب الخطأ حتى لو كان بسيطا"، مشيراً إلى أنه "بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت علينا نراهن على دور ​لبنان​ المنتشر للنهوض".

وكان ​الطلاب​ قد قاموا بجولة على القاعة العامة لمجلس النواب ومكتبة المجلس، واستمعوا من المدير العام المستشار في مجلس النواب سيمون معوض إلى تاريخ مجلس النواب ووظائف النائب التشريعية والرقابية والانتخابية.