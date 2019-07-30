نواب جبيل: تمنينا على لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية الغاء حفل فرقة "مشروع ليلى"

لفت ​نواب جبيل​ ​زياد حواط​ و​سيمون ابي رميا​ و​مصطفى الحسيني​ إلى أنه " انطلاقاً من مقتضيات المصلحة العامة والتزاماً بأحكام ​الدستور​ والقوانين اللبنانية ، وحفاظاً على صورة جبيل ودورها القائم على احترام المقدّسات والقيم والمبادئ ونتيجة سلسلة اجتماعات عقدت بعيداً عن الأضواء مع لجنة ​مهرجانات بيبلوس الدولية​ والمرجعيات الروحية والقضائية والأمنية في شأن الحفلة المزمع اقامتها لفرقة "مشروع ليلى " ضمن مهرجانات بيبلوس مساء 9 آب المقبل وما رافقها من مضاعفات، تمنى نواب جبيل على اللجنة المنظمة الغاء الحفل".

وفي بيان لهم، أشار النواب إلى "اننا تابعنا كنواب القضيّة وما رافقها منذ اليوم الأول ، وقمنا ب​الاتصالات​ اللازمة للمعالجة بعيداً عن الشعبويّة والتشهير، انطلاقاً من تمسكنا بالمقدسات الدينية وصيانتها ضمن اطار احترام الحريّات"، مؤكداً "الارتباط التاريخي القائم بين جبيل والثقافة والفن وايماننا بضرورة استمرار هذا الرابط والحفاظ عليه وتطويره".