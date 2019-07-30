الشرطة السياحية اعادت محفظة لصاحبها فقدت في المطار

تمكنت الشرطة السياحية في مطار بيروت الدولي من اعادة محفظة للمسافر كبي اندراوس اللبناني الجنسية المولود في مونتريال - كندا خلال ساعة واحدة من اعلام وزير السياحة اواديس كيدانيان، الذي اتصل به المسافر امس وابلغه فقدانه مخفظته في قاعة الوصول وبداخلها 1400 دولار ليل السبت الماضي.
وقد طلب كيدانيان من الشرطة السياحية الموجودة في المطار "التحقق من الموضوع"، وبالفعل بعد مرور ساعة من الزمن تبين ان المسافر فقد محفظته امام مركز الامن العام الذي قام بابلاغ الشرطة السياحية بالامر، وتم تسليم المحفظة الى مركز الامانات فيها وابلاغ الوزير بوجودها وتسليمها للمسافر اندراوس.
وقد شكر اندراوس كيدانيان من خلال الشرطة السياحية على "الاهتمام السريع بالموضوع.
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