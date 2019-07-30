عدوان: لا شيء يتم بالتراضي والمطلوب قرارات حاسمة بموضوع التهرب الجمركي

أوضح عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان​، خلال ترؤسه جلسة عقدتها ​لجنة الادارة والعدل​ النيابية في ​المجلس النيابي​، أن "اللجنة استمعت في جلستها إلى مدير عام ​الجمارك​ بردي ضاهر ورئيس المجلس الأعلى للجمارك ​أسعد طفيلي​، في ما يتعلق بالتهرب والتهريب الجمركي، بحضور وزير المال ​علي حسن خليل​"، مشبهًا "موضوع الجمارك بـ"قصة إبريق الزيت"، ولفت الى أن "الملف مر عليه أشهر ونحن ندور في حلقة من التهرب والتهريب الجمركي وتراشق صلاحيات وعدم تنفيذ توجيهات".

وكشف عدوان عن أنه "تبين في ملف الجمارك أن هناك مشكلة على 3 مستويات: أولا على مستوى العديد، المستوى الثاني هو الإجراءات، والمستوى الثالث المعدات. ورغم أن هذه المشاكل موجودة لكن تبقى المشكلة الأساسية هي الرخاء والاسترخاء في تنفيذ القانون وبعدم وجود سلطة تنفيذية تتابع الملف"، مشيرًا إلى أنه "حصلت محاولات عدة لحل الأمور على طريقة أبو ملحم، ولا يوجد أي أمر بالقانون أو بالدولة يجب أن يمر على طريقة أبو ملحم، وما توصلنا إليه اليوم يؤكد أن لا شيء يحصل بالتراضي وبتمييع الأمور، وأن هناك حاجة لقرارات حاسمة وتحديد مسؤوليات وتدابير حاسمة".

واعتبر أن "وزير المالية قارب ملف الجمارك في الجلسة بكثير من الصدق والشفافية وبكلام مسؤول، وكل التجارب السابقة تستوجب حسما وحزما، وهو حدد موعدا في 15 أيلول لإظهار الفرق في ملف الجمارك. ونحن نعطي موعدًا لكل اللبنانيين في هذا التاريخ لنرى ما إذا تضاءل حجم التهرب والتهريب الجمركي".