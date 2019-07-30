الحريري استقبل وفدا من مؤتمر فلسطينيي الخارج ولقاء مجلس الشباب اللبناني وفوشيه

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ في ​السراي الحكومي​، وفدا من المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج برئاسة نائب الامين العام للمؤتمر هشام ابو محفوظ، في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني ​حسن منيمنة​.

وأكد ابو محفوظ "أننا عرضنا مع الحريري موضوع إجازات العمل للفلسطينيين، وقدمنا له شكرنا واحترامنا وتقديرنا على دوره في ​المجلس النيابي​ وموقفه الذي أعلنه من ان القرار في الموضوع يعود الى مجلس الوزراء، وبذلك يكون قد تم نزع الفتيل وأصبح الملف لدى الجهة المعنية"، مشيراً الى أنه "قد أكد لنا الحريري ذلك، خصوصا ان الموضوع على طاولة البحث للخروج بحل له. ونحن نأمل خيرا بالحوار الجاري مع الدكتور منيمنة الذي يلعب دورا كبيرا على صعيد الحوار اللبناني-الفلسطيني".

كذلك التقى الحريري لجنة تكريم المعلم ​بطرس البستاني​ التي ضمت نائب رئيس ​مجلس النواب​ ايلي الفرزلي، وزير التربية اكرم شهيب، النائب فريد البستاني، الوزير السابق غطاس خوري، رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الخوري عبدو ابو كسم، حبيب يونس وسليم حداد.

كما والتقى وفدا من "لقاء مجلس الشباب اللبناني" في قاعة انعقاد مجلس الوزراء، في حضور الامين العام للمجلس القاضي محمود مكية.

كذلك استقبل الحريري السفير الفرنسي برونو فوشيه وعرض معه المستجدات والعلاقات الثنائية.