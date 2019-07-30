أعلنت وزارة الخارجية في بيان لها عن أنه "اعتصم أمام وزارة الخارجية اليوم أعضاء من لجنة المتابعة لتحصيل حقوق موظفي وعمال شركة "سعودي أوجيه" وذلك بحجة انه لم يتم تحديد موعد لهم مع وزير الخارجية جبران باسيل"، مشيرةً إلى أن "الحقيقة انه ليس لدى سجلات وزارة الخارجية طلب لموعد بهذا الخصوص، وبغض النظر عن طبيعة قضية اوجيه المطروحة ومدى علاقة وزارة الخارجية بها، فإن هذا الأسلوب لطلب موعد غير مقبول والتواصل مع وزير الخارجية لا يتم بهذه الطريقة".
وكان عدد من المصروفين من شركة "سعودي أوجيه" قد تظاهروا امام وزارة الخارجية.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية ردا على تظاهرة سعودي اوجيه:ليس لدى سجلاتنا اي طلب لموعد بهذا الخصوص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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