لفت مطران جبل لبنان وطرابلس للسريان الارثوذكس المطران جورج صليبا، خلال ترؤسه قداسًا احتفاليًا دعت اليه الرابطة السريانية في ذكرى الشهداء السريان في كنيسة مار يعقوب السروجي في السبتية، الى "الذكرى التي أنشأتها الرابطة السريانية منذ عام 1976، حيث خسرت عددًا كبيرًا من الشهداء في معركة تحرير تل الزعتر، فأعلنت يوم 25 تموز من كل عام ذكرى الشهداء السريان في لبنان".
بدوره، أكّد رئيس الرابطة حبيب افرام أن "الشهداء السريان هم أروع ما في تاريخنا الحديث لأنهم ارتفعوا بالمقاومة وليس بالذبح، وبالارادة وليس بالصدفة"، موضحًا أن "الرابطة أرادت قداسًا وصلاة بصمت وخشوع وكثير من العبر، من دون دعوات رسمية ولا احتفالات".
كانت هذه تفاصيل خبر صليبا ترأس قداسا في ذكرى الشهداء السريان: أبطال دافعوا عن مناطقنا وأرضنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.