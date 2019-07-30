صليبا ترأس قداسا في ذكرى الشهداء السريان: أبطال دافعوا عن مناطقنا وأرضنا

لفت مطران جبل ​لبنان​ و​طرابلس​ للسريان ​الارثوذكس​ ​المطران جورج صليبا​، خلال ترؤسه قداسًا احتفاليًا دعت اليه ​الرابطة السريانية​ في ذكرى الشهداء السريان في كنيسة مار يعقوب السروجي في ​السبتية​، الى "الذكرى التي أنشأتها الرابطة السريانية منذ عام 1976، حيث خسرت عددًا كبيرًا من الشهداء في معركة تحرير تل الزعتر، فأعلنت يوم 25 تموز من كل عام ذكرى الشهداء السريان في لبنان".

بدوره، أكّد رئيس الرابطة ​حبيب افرام​ أن "الشهداء السريان هم أروع ما في تاريخنا الحديث لأنهم ارتفعوا ب​المقاومة​ وليس بالذبح، وبالارادة وليس بالصدفة"، موضحًا أن "الرابطة أرادت قداسًا وصلاة بصمت وخشوع وكثير من العبر، من دون دعوات رسمية ولا احتفالات".