لجنة الاشغال أقرت مشروع القانون الرامي إلى تمويل مشروع الصرف الصحي في قاديشا

أقرت لجنة الاشغال مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين ​لبنان​ و​الوكالة الفرنسية للتنمية​ لتمويل مشروع ​الصرف الصحي​ في قاديشا. كما أقرت اتفاقية قرض بين لبنان والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق الرئيسية الاتوستراد العربي الشمالي وطريق ​ذوق مصبح​ ​جعيتا​.

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