رأت الجمعية العمومية لاتحاد نقابات أصحاب الأفران والمخابز ان "قطاع المخابز والأفران يكتسب أهمية خاصة لكونه يلامس الحياة اليومية للمواطنين من دون استثناء، ومنذ سبعينات القرن الماضي يذخر بالعمال الاجانب وخصوصا السوريين منهم، وهم يقومون بعملهم بامتهان وحرفية"، معتبرين ان "التدابير المتخذة من وزارة العمل تجاه العمال السوريين توقف العمل في هذا القطاع لعدم توافر العامل البديل".
وفي بيان لها، شددت الجمعية على أن "تطبيق الاجراءات والتدابير التي تتخذها وزارة العمل بشأن العمالة الاجنبية يحمل اصحاب المخابز والافران اعباء مالية اضافية يصعب عليهم تحملها، لأن سعر الخبز تحدده وزارة الاقتصاد والتجارة بعد احتساب عناصر الكلفة بدراسة مفصلة، وهذه الاجراءات والتدابير قد تزيد هذه العناصر ارتفاعا، علما ان ارتفاعات كبيرة اصابت عناصر الكلفة ولم تحرك ساكنا منذ خمس سنوات"، مطالبةً وزارة الاقتصاد والتجارة بـ"التحرك سريعا لمعالجة هذا الموضوع لما له من انعكاسات سلبية على أصحاب الافران في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابات أصحاب الأفران: التدابير في حق العمال الأجانب تضر القطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.