نقابات أصحاب الأفران: التدابير في حق العمال الأجانب تضر القطاع

رأت ​الجمعية العمومية​ لاتحاد نقابات أصحاب الأفران والمخابز ان "قطاع المخابز والأفران يكتسب أهمية خاصة لكونه يلامس ​الحياة​ اليومية للمواطنين من دون استثناء، ومنذ سبعينات القرن الماضي يذخر ب​العمال​ الاجانب وخصوصا السوريين منهم، وهم يقومون بعملهم بامتهان وحرفية"، معتبرين ان "التدابير المتخذة من ​وزارة العمل​ تجاه ​العمال السوريين​ توقف العمل في هذا القطاع لعدم توافر العامل البديل".

وفي بيان لها، شددت الجمعية على أن "تطبيق الاجراءات والتدابير التي تتخذها وزارة العمل بشأن العمالة الاجنبية يحمل اصحاب المخابز والافران اعباء مالية اضافية يصعب عليهم تحملها، لأن سعر الخبز تحدده ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ بعد احتساب عناصر الكلفة بدراسة مفصلة، وهذه الاجراءات والتدابير قد تزيد هذه العناصر ارتفاعا، علما ان ارتفاعات كبيرة اصابت عناصر الكلفة ولم تحرك ساكنا منذ خمس سنوات"، مطالبةً وزارة الاقتصاد والتجارة بـ"التحرك سريعا لمعالجة هذا الموضوع لما له من انعكاسات سلبية على أصحاب الافران في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".