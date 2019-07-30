مصلحة الليطاني تقدمت بشكوى ضد بلدية مشغرة لإقامتها مكبا للنفايات وحرقها قرب معامل توليد الطاقة

تقدمت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ بشكوى امام ​النيابة العامة المالية​ ضد بلدية ​مشغرة​ ممثلة برئيسها جورج الدبس وضد رئيس بلدية مشغرة جورج الدبس بصفته الشخصية، وضد كل شخص طبيعي مسؤول عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، بسبب إقدام ​البلدية​ على إقامة مكب للنفايات وحرقها في الأملاك العامة قرب معامل توليد ​الطاقة​ الكهرومائية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، على نحو يهدد الأملاك العامة والأموال العامة و​السلامة العامة​، ويهدد سلامة المعمل الذي يتبع لمشروع 800، والذي بدأت البلدية بالتعدي عليه قبل تسلمه وتشغيله الفعلي، علما أن سلامة المعمل واستدامته شرط أساسي لتشغيل مشروع 800.

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