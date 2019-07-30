لفتت ​السفارة الأميركية​ في ​برلين​ إلى أن "​واشنطن​ طلبت من ​ألمانيا​ و​فرنسا​ و​بريطانيا​ رسميا المشاركة في مهمة لتأمين ​مضيق هرمز​ والتصدي للاعتداء الإيراني".

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كانت هذه تفاصيل خبر سفارة أميركا ببرلين: واشنطن طلبت من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا المشاركة بمهمة لتأمين مضيق هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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