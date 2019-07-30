اشار وزير الخارجية جبران باسيل الى ان "هناك لغطا حصل في الموازنة"، معتبرا انه "لا يوجد حقوق مكتسبة الا حين يتم امضاء المرسوم، ولا يجب وضع سوابق قانونية وتكريسها لان القانون لا يسمو على الدستور، والاهم ان الميثاق والصيغة هما الاهم في لبنان ويجب عدم المس بهما".
وفي كلمة له خلال خلوة تكتل "لبنان القوي" في اديار كفيفان حول ملف الزراعة، اوضح باسيل ان "المادة 95 من الدستور واضحة وتشير الى انه بعد تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية تكون المناصفة الفعلية في الفئة الاولى، والغاء المناصفة الفعلية بعد الوصول الى الدولة المدنية، واي مس بالمناصفة هو مس بإتفاق الطائف ونحن من نتمسك به ولا نريد تعديله الا بإتفاق وطني عريض، وهذا هو جوهر ميثاقنا ودستورنا".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: بعد تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية تكون المناصفة محصورة بالفئة الاولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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