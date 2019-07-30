باسيل: بعد تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية تكون المناصفة محصورة بالفئة الاولى

اشار وزير الخارجية ​جبران باسيل​ الى ان "هناك لغطا حصل في ​الموازنة​"، معتبرا انه "لا يوجد حقوق مكتسبة الا حين يتم امضاء المرسوم، ولا يجب وضع سوابق قانونية وتكريسها لان القانون لا يسمو على ​الدستور​، والاهم ان الميثاق والصيغة هما الاهم في ​لبنان​ ويجب عدم المس بهما".

وفي كلمة له خلال خلوة تكتل "لبنان القوي" في اديار ​كفيفان​ حول ملف ​الزراعة​، اوضح باسيل ان "المادة 95 من الدستور واضحة وتشير الى انه بعد تشكيل الهيئة الوطنية ل​الغاء الطائفية​ السياسية تكون ​المناصفة​ الفعلية في الفئة الاولى، والغاء المناصفة الفعلية بعد الوصول الى ​الدولة المدنية​، واي مس بالمناصفة هو مس ب​إتفاق الطائف​ ونحن من نتمسك به ولا نريد تعديله الا بإتفاق وطني عريض، وهذا هو جوهر ميثاقنا ودستورنا".