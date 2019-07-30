شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس وغرامة تصل لـ 50 ألف عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص بالقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاقب قانون المحال العامة الجديد الذى أقره مجلس النواب نهائيا مؤخرا، كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.

ووفقا لنص المادة (30)، من القانون، يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.

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ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.