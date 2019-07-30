شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "نقل البرلمان": البوابات الإلكترونية للحج والعمرة تحفظ حقوق الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بحرص الدولة المصرية على مواكبة التطور، وفى ذات الوقت التيسير على المواطنين من خلال بوابة الحج المصرية، بالإضافة إلى إنشاء البوابة الإلكترونية للعمرة، واللتان تهدفان إلى توفير أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى ضبط المنظومة ككل وضمان حقوق المصريين مع توجه لسعودية للاعتماد على التأشيرات الإلكترونية.

وأكد "زين الدين"، أن البوابات الإلكترونية لحجز الحج والعمرة تساهم فى توفير المعلومات الصحيحة والموثوقة للحجاج والمعتمرين وتتيح العروض المختلفة من شركات السياحة المعمدة، بما يتيح قدر أكبر من الانتقائية أمام المواطن، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات أمامه بالاعتماد على الميكنة.

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وأضاف أن البوابات الإلكترونية للحج والعمرة تحمى حقوق الدولة والمواطن وشركات السياحة، وتقضى على السماسرة والشركات غير المرخصة، و"الوكيل الافتراضي"، قائلا: "فقد شاهدنا العديد ممن تعرضوا للترحيل لتأشيرات غير صالحة للحج والعمرة، بعد أن وقع البسطاء فى شباك السماسرة والوسطاء الذين تاجروا بأحلامهم لزيارة الأراضى المقدسة".