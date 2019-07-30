شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: دورية عقد مؤتمرات الشباب تضمن التواصل المستمر مع الأجيال الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن دورية عقد مؤتمرات الشباب تعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة على إعادة جسر التواصل مع الشباب وفتح نوافذ الحوار مع الأجيال الجديدة والاستماع إلى آرائها ومقترحاتها وعرض أفكارها وتقديم ابتكاراتها فى كافة المجالات.

وأضاف "مشهور"، أن المميز في مؤتمرات الشباب والذي يجعلها تخرج بتوصيات قيمة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع، هو هذا المزيج السحري بين الشباب بأفكارهم الجديدة ورؤيتهم الشبابية الطموحة، وخبرة وكفاءة الخبراء والعلماء الذين يتم استضافتهم.

وأوضح مشهور أن إقامة المؤتمر من قلب العاصمة الإدارية الجديدة يعكس حجم الانجاز بهذا المشروع القومي العملاق، والذي وفر آلاف فرص العمل وآلاف فرص العمل النظيرة، ورفع القيمة السوقية لأراضى كانت غير مستغلة وبلا قيمة سوقية تقريبا.

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من جانبه، أكد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن حرص الرئيس السيسي على استمرار مؤتمرات الشباب الوطنية، حتى الوصول للنسخة السابعة منه بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعكس تبني القيادة السياسية لثقافة الحوار، وإيمانها بأهمية التواصل بين الشباب والجهات التنفيذية بالدولة.

وأوضح "متولي"، أن الهدف الأساسى من المؤتمرات هو تنمية الحياة السياسية، من خلال المقترحات التي يقدمها الشباب لتعزيز المناخ الديمقراطى الصحى من خلال الشفافية فى عرض الأزمات والصعوبات والتحديات التى تواجهها الدولة وما يجرى تحقيقه على أرض الواقع، وبالتالى عودة الثقة ما بين الشباب والدولة.

وأشار إلى أهمية مؤتمرات الشباب والتي دائما ما تخرج بالتوصيات والتوجيهات التي تليق بطموح الشباب والشعب المصري وتساعد في تحقيق التنمية المستهدفة.