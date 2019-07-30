شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك وحدة مخالفة..تعرف على محظورات التصالح فى القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوجد عدد من مخالفات البناء لم يشملها قانون التصالح الجديد الذى بدأت الحكومة تطبيقه خلال الأيام القليلة الماضية، وفيما يلى نذكر المحظورات التى لن يتم التصالح عليها: • الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء. • التعدى على خطوط التنظيم. • المخالفات الخاصة بالمبانى ذات الطراز المعمارى المتميز. • تجــــاوز قيـــود الارتفاع. Advertisements • البناء على الأراضى المملوكة للدولة. • البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. • تغيير الاستخدام. • البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

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