المهرجان الدولي للسينما بمراكش يعود من جديد

يعود المهرجان الدولي للسينما بمراكش، للمرة 18 في تاريخه، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 29 نونبر و 7دجنبر المقبلين.
ووعدت إدارة المهرجان، في بلاغ توصل “اليوم24” بنسخة منه، بحدث شعبي ومهني مهم، يتضمن فقرات متنوعة، علما أن أفلام الدورة الماضة شاهدها حوالي 110 ألف متفرج.
وأضافت إدارة المهرجان في نفس البلاغ أن هذه التظاهرة “احتفظت ب “بانوراما السينما المغربية”، واحتفظ بفقرة “محادثة مع…”، التي تمكن المهنيين والجمهور العريض، على حد سواء، من لقاء كبار الأسماء في السينما العالمية. وقد حظيت الحصص المنظمة من هذه الفقرة في 2018، والتي تميزت بمستوى عال من النقاش وتبادل الأفكار والتجارب، بحضور حوالي 500 شخص كل مرة، من مهنيين وطلبة وصحافيين ومحبي السينما”.
ولا تنسى إدارة المهرجان المواهب السينمائية ضمن أنشطتها، إذ يحظى المشاركون القادمين من دول عديدة بدروس تنمي قدراتهم ومهاراتهم ضمن “ورشات أطلس”.
ويخصص مهرجان السينما بمراكش، فقرات لضعاف البصر وللجمهور الناشئ، وقد حضر الدورة المقبلة حوالي 3500 تلميذ، مصحوبين بأساتذتهم، شاهدو الأقلام المبرمجة، وتقول إدارة المهرجان أن بعضهم يدخل قاعة السينما للمرة الأولى قي عمره.
ويرتقب أن يتم الإعلان عن النجوم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان والأفلام للمشاركة فيها قريبا ليتعرف الجمهور على النجوم الذي يتنافسون على الجوائز الرسمية.
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