الصين تبعد المدرب الفرنسي جينيزيو عن خلافة لارغيت في الإدارة التقنية الوطنية

بعد أن أكدت العديد من التقارير الفرنسية، دخوله في مفاوضات مباشرة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل شغل منصب المدير التقني الوطني لكرة القدم، خلفا لناصر لارغيت، ابتعد الفرنسي برونو جينيزيو، عن المغرب، بعد أن تلقى عرضا مغريبا من الدوري الصيني الممتاز.
وحسب قناة “كنال بلوس” الفرنسية، فإن جينيزيو، المدرب السابق لفريق أولمبيك ليون، وعددا من الأندية الفرنسية، قد تلقى عرضا رسميا من نادي بيجين غوان، ثالث الدوري الصيني الممتاز.
وأكد المصدر نفسه، أن جينيوزو مهتم كثيرا بالعرض الصيني، كما أنه توصل ايضا بعرض من فريق إنجليزي، غير أن إغراءات العرض الأول، قد تجعله يقبل خوض تجربة في آسيا.
جدير ذكره، أن الجامعة عينت لجنة تقنية خاصة، من أجل تعيين المدرب الجديد للمنتخب، وأخرى من أجل تعيين المدير التقني الجديد، خلفا لناصر لارغيت.
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