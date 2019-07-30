هدايا ثمينة لباطمة من زوجها.. فستان بـ30 مليون سنتيم وسيارة بـ129 مليون-فيديو

أهدى المنتج البحريني محمد الترك، أمس الاثنين، فستانا فاخرا وسيارة آخر طراز، لزوجته الفنانة دنيا باطمة.
ونشرت باطمة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، أنستغرام، صور ومقاطع فيديو لهدايا زوجها، من بينها فستان من علامة “دوتشي أند غابانا” على بطاقته ثمن 11895 درهم بحريني، أي ما يعادل أكثر من 30 مليون سنتيم مغربي.
ونشرت باطمة كذلك، صورة لسيارة من نوع مازيراتي غرانتوريزمو، يبلغ ثمنها بالسوق الأوروبي حوالي 129 مليون سنتيم مغربي، وهي الأخرى تسلمتها من زوجها.
ودائما ما تشارك باطمة الهدايا الثمينة التي تتلقاها من زوجها البحريني، على مواقع التواصل الاجتناعي رغم التعليقات التي تتهم بالتباهي.
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