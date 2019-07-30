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يرتقب أن يوشح الفنان حسن الفد، اليوم الثلاثاء، بوسام ملكي، بمناسبة الذكرى 20 لعيد العرش.
ونشر محل تجاري مختص في البدلات الرجالية، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” صورتين لحسن الفد، وهو يقني البدلة التي سيحضر بها مراسيم توشيحه.
وقالت الصفحة إن من دواعي سرور المحل، أن يختار حسن الفد بدلته لهذه المناسبة من البدلات التي يوفرونها، موضحة أنه اختار بذلة تتكون من 3 قطع.
يذكر أن حسن الفد وشح سابقا بوسام ملكي في الذكرى 50 لميلاد الملك محمد السادس.
كانت هذه تفاصيل خبر الفد من بين الموشحين في عيد العرش..محل يكشف تفاصيل بدلته من أجل لقاء الملك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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