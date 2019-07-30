الفد من بين الموشحين في عيد العرش..محل يكشف تفاصيل بدلته من أجل لقاء الملك

يرتقب أن يوشح الفنان حسن الفد، اليوم الثلاثاء، بوسام ملكي، بمناسبة الذكرى 20 لعيد العرش.

ونشر محل تجاري مختص في البدلات الرجالية، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” صورتين لحسن الفد، وهو يقني البدلة التي سيحضر بها مراسيم توشيحه.

وقالت الصفحة إن من دواعي سرور المحل، أن يختار حسن الفد بدلته لهذه المناسبة من البدلات التي يوفرونها، موضحة أنه اختار بذلة تتكون من 3 قطع.

يذكر أن حسن الفد وشح سابقا بوسام ملكي في الذكرى 50 لميلاد الملك محمد السادس.