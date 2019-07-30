“سعدي بولدي كبر” كليب من الستاتي هدية للملك.. خلف سخرية عارمة على مواقع التواصل من جديد-فيديو

أصدر الفنان الشعبي عبد العزيز، كليب جديد، عبارة عن هدية للملك محمد السادس وابنه مولاي الحسن بمناسبة عيد العرش 20، غيره أنه لم يسلم من السخرية كباقي أعماله التي يطرحها على شكل كليب.

ومنذ أن نشر الستاتي الكليب الذي حمل عنوان “سعدي بولدي كبر” على قناته بيوتوب حتى امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنشوات الساخرة منه.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من توضيب الفيديو كليب، الذي اعتمد على مقاطع فيديو لأنشطة الملك وولي العهد، وتم تركيبهم بطريقة غير احترافية.

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وتظهر في الكليب صور الستاتي من حين لآخر، وهوما زاد من سخرية رواد مواقع التواصل بخصوص الطريقة التي تظهر بها الصور، خصوصا أن كليبات الوقت الحالي تعتمد على تقنيات متطورة.

وسبق أن أهدى الستاتي للملك، السنة المنصرمة كليب بعنوان “سيدنا سيدنا”، وقد خلف موجة سخرية عارمة دفعت الستاتي إلى إعادة توضيبه مرتين، لكن السخرية لحقته لسوء جودة النسخ الثلاثة التي أصدرها.