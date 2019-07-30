صورة.. أحداد يودع الزمالك: “أشكركم على الحب الذي أظهرتموه لي..أنا جاهز لرحلة جديدة في حياتي”

ودع اللاعب المغربي حميد أحداد، مكونات فريق الزمالك المصري، قبل التحاقه بناديه الجديد الرجاء الرياضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء.

ونشر أحداد صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تختزل أهم اللحظات التي قضاها داخل الفريق الأبيض، قائلا فيها: “أود أن أشكركم على الحب الذي أظهرتموه لي لقد كان ذلك أكثر مما كنت أتخيل شكرا لكم جميعا، فالسيرة الطيبة هي أجمل ما يتركه الانسان في قلوب الآخرين”.

وتابع صاحب 24 عاما: “أنا الآن جاهز لرحلة جديدة في حياتي، جمهور الزمالك العظيم لكم مني تحياتي بكل الورد والأمل”.

وكان أحداد انتقل إلى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي للعام الماضي، قادما من الدفاع الحسني الجديدي، وحقق مع الفريق كأس السوبر المصري السعودي، والكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”.