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فريق صغير يملكه بيكي يصعد إلى درجة جديدة في الدوري الإسباني

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محمد بوملي 0 تبليغ

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صعد فريق أف سي أندورا الذي يملكه قلب دفاع جيرار بيكيه إلى الدرجة الإسبانية الثالثة في كرة القدم، بعد تسديده رسوم الترخيص الممنوحة من الاتحاد الوطني.

وكان فريقا سامورا وألكوبنداس من المرشحين للحلول بدلا من رويس المفلس، لكن الاتحاد الاسباني أشار الى اختياره أندورا لان الفريق استوفى “المتطلبات المحددة” بدفعه رسوما بلغت 452 ألف يورو.

وقال رئيس النادي فيران فيلاسكيا في بيان إن فريقه سعى للانضمام الى الدرجة الثالثة لانها “فرصة جيدة لنادينا”.

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ويكون النادي قد صعد درجتين في موسم واحد بعد فوزه بالدوري الكاتالوني الإقليمي الموسم الماضي.

واشترت مجموعة بيكيه “كوزموس هولدينغ غروب” فريق أف سي أندروا في كانون الاول/ديسمبر 2018.

وتعاقد النادي مع لاعبين جدد هذا الصيف، بينهم الجناح ميغل بالانكا (31 عاما) الذي حمل سابقا الوان .

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