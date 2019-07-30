إمام مغربي متهم بالاعتداء جنسيا على طفلين.. كان يدرسهما حفظ القرآن

وجه النائب العام بمحكمة برشلونة في إسبانيا، أمس الاثنين، تهمة الاعتداء الجنسي لإمام مغربي، وآخر باكستاني، بتهمة التحرش بطفلين، وتم تحديد محاكمتهما يوم 17 من شتنبر المقبل.

وبحسب صحيفة “فانجارديا”، فإن الطفلين اللذين يبلغان من العمر 9 و 12 عامًا، تعرضا لاعتداء جنسي من طرف الإمام المغربي والباكستاني، أثناء متابعة دروسهما الدينية في أحد المساجد في برشلونة.

وأفادت الصحيفة ذاتها، بأن المشتبه فيهما نفيا التهمة الموجهة إليهما، إلا أنه ووفقا للتحريات التي قامت بها الشرطة الإسبانية، تبين أن الأطفال تعرضا فعلا للاعتداء جنسي أثناء وجودهم بمفردهم في غرفة في المسجد لدراسة القرآن، كما تعرضا إلى تهديد من طرف الإمامان بقتلهما في حال تحدثا مع والديهما.

وأوضحت صحيفة “فانجارديا”، أنه تم اعتقال المشتبه فيهما، وتم الإفراج عن الإمام المغربي والذي يبلغ 46 سنة من عمره بكفالة، في انتظار محاكمته، أما الإمام الباكستاني، ظل رهن الاعتقال، لكونه كان متورطا في مثل هذه الجرائم منذ نونبر 2017.