الحكم بالإعدام على رئيس بلدية طهران السابق لقتله زوجته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، الحكم على رئيس بلدية طهران السابق، محمد علي نجفي، بالإعدام بعد أن دين بقتل زوجته.

وقال غلام حسين إسماعيلي أن نجفي (67 عاما) الشخصية المعروفة في الأوساط الإصلاحية دين بقتل زوجته الثانية ميترا أوستاد التي تصغره بأكثر من ثلاثين عاما، بالرصاص في منزلهما في العاصمة في 28 أيار/ مايو.

وعثر على جثة الضحية في مغطس حمام المنزل بعد أن سلم نجفي نفسه للشرطة في اليوم نفسه، واعترف بقتلها.

ونقلت هيئة السلطة القضائية عن المتحدث قوله "يشمل القرار الاتهامي ارتكاب جريمة قتل مع سابق تصور وتصميم والاعتداء والضرب وحيازة سلاح ناري بصورة غير مشروعة".

وأضاف أن "المحكمة خلصت إلى أن جريمة القتل كانت عن سابق تصور وتصميم وطلبت له الإعدام".

وأوضح المتحدث أنه تمت تبرئة نجفي من تهم الاعتداء والضرب، لكن حكم عليه بالسجن عامين لحيازة سلاح ناري دون ترخيص.

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وتابع أن "الحكم ليس نهائيا ويمكن الاستئناف أمام المحكمة العليا".

وكانت أسرة الضحية ناشدت بتطبيق الشريعة في جرائم القتل، ما يعني في هذه الحالة حكم الإعدام.

وكان قد تزوج نجفي من أوستاد دون أن يطلق زوجته الأولى، وهو أمر غير معتاد في إيران، حيث تعدد الزوجات مسموح به قانونا، لكنه غير محبذ اجتماعيا. وأثارت القضية اهتماما كبيرا في إيران حيث غطتها وسائل الإعلام الرسمية بشكل واسع.

يشار إلى أن نجفي أستاذ جامعي لامع متخصص في الرياضيات، وكان مستشارا اقتصاديا للرئيس حسن روحاني ووزيرا للتربية.

وانتخب رئيسا لبلدية طهران في آب/ أغسطس 2017، لكنه استقال في نيسان/ أبريل 2018، بعد تعرضه لانتقادات من المحافظين بسبب حضوره حفلا راقصا لطالبات مدرسة.